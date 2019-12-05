Луценко встречался с Джулиани - Сарган
5 декабря, 2019, 15:01
Об этом пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook.
Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко подтвердила слухи о его встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани
Об этом пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook.
"В разговоре с близким соратником президента США экс-генпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ", - сообщила Сарган.
Главным месседжем Луценко, по ее словам, было подтверждение блокировки посольством США в Украине следствия о 7 млрд долларов организованной преступной группировки президента-беглеца Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде.
- Ранее сообщалось, что по данным "Нью-Йорк Таймс" Джулиани встречался с Луценко 3 декабря в Будапеште
- Напомним, в октябре 2019 года Юрий Луценко сообщал, что встречался с Джулиани и обсуждал дела денег Януковича и возможного вмешательства Украины в выборы в США и дела сына Байдена.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-