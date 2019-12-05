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Espreso.tvОбществоЛуценко встречался с Джулиани - Сарган

Луценко встречался с Джулиани - Сарган

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко подтвердила слухи о его встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани

Об этом пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook.

"В разговоре с близким соратником президента США экс-генпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ", - сообщила Сарган.

Главным месседжем Луценко, по ее словам, было подтверждение блокировки посольством США в Украине следствия о 7 млрд долларов организованной преступной группировки президента-беглеца Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде.

  • Ранее сообщалось, что по данным "Нью-Йорк Таймс" Джулиани встречался с Луценко 3 декабря в Будапеште
  • Напомним, в октябре 2019 года Юрий Луценко сообщал, что встречался с Джулиани и обсуждал дела денег Януковича и возможного вмешательства Украины в выборы в США и дела сына Байдена.
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