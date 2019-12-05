Луценко встречался с Джулиани - Сарган

5 декабря, 2019, 15:01

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко подтвердила слухи о его встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани

Об этом пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook.



"В разговоре с близким соратником президента США экс-генпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ", - сообщила Сарган.



Главным месседжем Луценко, по ее словам, было подтверждение блокировки посольством США в Украине следствия о 7 млрд долларов организованной преступной группировки президента-беглеца Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде.