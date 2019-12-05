Лариса Галадза: Молодежь должна быть привлечена к мирному процессу
Об этом она сказала во время Форума Безопасности молодых лидеров, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.
Галадза поблагодарила Фонд Арсения Яценюка за возможность выступить с первой публичной речью в качестве посла именно на его площадке.
"На протяжении последних трех лет я много раз видела, как важно, чтобы мирный процесс был инклюзивным. Это приводит нас к многообразию голосов, которые привлекают к диалогу о том, как продвигать мирный процесс вперед. Это разнообразие должно включать молодых людей", - подчеркнула посол.
По ее словам, исследования ООН показывают, что молодые люди теряют веру и доверие к собственным правительствам и международным системам, так как чувствуют себя исключенными из них. И все это приводит к чувству несправедливости. Вместе с этим Галадза добавила, что пока не знает, насколько это справедливо для украинской молодежи, и выразила надежду, что при поддержке Канады ситуация в Украине будет улучшаться.
Посол подчеркнула, что Канада продолжает быть сторонником евроатлантической интеграции Украины и поддерживает ее на этом пути. Она не только будет поддерживать реформы в Украине, но и демонстрировать успехи Украины другим - как в июле во время третьей Международной конференции украинских реформ в Торонто, где присутствовали представители власти двух стран. Также канадские военные продолжат помогать украинцам переходить на стандарты НАТО.
Галадза добавила, что ее коллеги из посольства очень высоко отзываются о Фонде Арсения Яценюка "Открой Украину", и она надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество, в частности при организации молодежных форумов в Харькове и Киеве.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.
ПАРТНЕР ФОРУМА:
Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.
КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.
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