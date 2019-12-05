Форум по безопасности молодых лидеров во Львове. ПРЯМОЙ ЭФИР

5 декабря, 2019, 10:00

5 декабря во Львове проходит первый региональный Форум по безопасности молодых лидеров, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Тема Форума: «Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство"

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.



Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 г. в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война на Донбассе.



Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума по безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно - это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины.



Участие в форуме также примут Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, уважаемые эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.