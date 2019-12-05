 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР готовит еще одну подозрение Порошенко - Труба

ГБР готовит еще одну подозрение Порошенко - Труба


фото: ДБР
Госбюро расследований готовит пятому президенту Петру Порошенко проект еще одного подозрения

Об этом сказал председатель ГБР Роман Труба во время общения с журнаалистамы, передает LB.ua

Подозрение касается законности назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения относительно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас проходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - сказал Труба.

Он также считает высокой вероятность того, что дела ГБР против Порошенко будут остановлены после его увольнения.

"Это подтвердится тем, если и.о. будет назначен человек из Генпрокуратуры", - сказал Труба.

  • Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать