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Espreso.tvОбществоГазпром возобновил строительство Северного потока-2

Газпром возобновил строительство Северного потока-2

Газпром снова начал прокладывать газопровод Северный поток-2

Об этом сообщил председатель австрийской компании-партнера Северного потока-2 OMV Райнер Зеле передает НВ.

"То, что я действительно вижу - вижу, что оператор Северного потока-2 возобновил деятельность по прокладке труб. Каждый день важен, оператор внимательно следит за погодными условиями на Балтийском море - от этого будет зависеть прогресс в строительстве", - заявил Зеле.

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