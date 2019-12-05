Газпром возобновил строительство Северного потока-2

5 декабря, 2019, 19:56

Газпром снова начал прокладывать газопровод Северный поток-2

Об этом сообщил председатель австрийской компании-партнера Северного потока-2 OMV Райнер Зеле передает НВ.

"То, что я действительно вижу - вижу, что оператор Северного потока-2 возобновил деятельность по прокладке труб. Каждый день важен, оператор внимательно следит за погодными условиями на Балтийском море - от этого будет зависеть прогресс в строительстве", - заявил Зеле.