Газпром возобновил строительство Северного потока-2
5 декабря, 2019, 19:56
Газпром снова начал прокладывать газопровод Северный поток-2
Об этом сообщил председатель австрийской компании-партнера Северного потока-2 OMV Райнер Зеле передает НВ.
"То, что я действительно вижу - вижу, что оператор Северного потока-2 возобновил деятельность по прокладке труб. Каждый день важен, оператор внимательно следит за погодными условиями на Балтийском море - от этого будет зависеть прогресс в строительстве", - заявил Зеле.
- Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2".
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