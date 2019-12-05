Епифаний о конфликте с Филаретом: мы считаем его архиереем ПЦУ

5 декабря, 2019, 10:27

Митрополит Епифаний дал комментарий о конфликте с владыкой Филаретом в Православной церкви Украины

Об этом глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал в интервью ВВС.



В разговоре глава ПЦУ рассказал о ходе противостояния с Филаретом и выразил надежду, что Филарет вернется на свое место в церкви.



"Владыка Филарет остается архиереем ПЦУ до сих пор. Если вы заметили, то во время проведения Священного Синода его место ожидает до сих пор. Он самоизолировался, имеет небольшое количество сторонников, которые окружают его, но мы верим, что он передумает и в дальнейшем будет вместе с нами", - пояснил митрополит свое отношение к бывшему наставнику.



На вопрос журналистов, опасался ли новый глава церкви на победу партии Филарета в противостоянии, Епифаний ответил, что не боялся.



"Конечно, кое-кто чувствовал определенную опасность, поскольку почетный патриарх Филарет до этого времени имел большую поддержку украинского общества. Именно это и привело его к такому падению", - говорит митрополит.



Епифаний утверждает, что Филарет опирался на опрос общественного мнения, который показывал доверие верующих к нему.



Комментируя, какие приходы остались у того в подчинении, Епифаний объясняет: "Есть незначительное количество приходов по всей Украине, которые его поддержали в нескольких областях." Также бывший патриарх контролирует Владимирский собор, который является его кафедральным храмом.



Митрополит Епифаний также дал комментарий по поводу американских приходов, находящихся в подчинении ПЦУ. Раньше считали, что эти приходы должны отойти к Константинопольскому патриархату, а Филарет активно призывал к переходу на его сторону. Епифаний утверждает, что отговаривал бывшие приходы Киевского патриархата становиться на сторону Филарета.



"Если мы возьмем Америку, там викариат, который существовал в составе УПЦ КП до 15 декабря, единодушен - сплотился и даже перерегистрировал соответствующие документы на ПЦУ. Почетный патриарх Филарет неоднократно к ним обращался с просьбой остаться в составе КП, но их позиция четкая, я имел с ними общение, находясь в США", - объясняет митрополит. Также он утверждает, что последнее слово в принадлежности иностранных приходов бывшего КП за Константинополем, которому они должны принадлежать согласно положениям Томосу. Однако сейчас идут переговоры с Вселенской патриархией по этому вопросу.