Футболист сборной Украины забил победный гол в Кубке Турции
Об этом сообщает Sportarena.
Украинец отличился за "Кайсериспор" в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против "Манисы" и забил свой первый гол в нынешнем сезоне.
Кравец вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. После его гола на 51-й минуте счет стал 3:0 в пользу "Кайсериспора". Однако, "Маниса" смогла на своем поле дважды забить в ответ и сохранила определенную интригу перед ответным матчем.
В сентябре украинец перенес операцию на спине. С тех пор он лишь однажды появился на поле в составе своей команды и сыграл 12 минут в матче 13-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1:4).
30-летний Артем Кравец перешел в "Кайсериспор" в январе 2018 года и в общем забил за свою нынешнюю команду 12 голов в 42 матчах. За сборную Украины форвард сыграл 23 матча и забил 8 голов.
GOL! 51 'Artem Kravets- Fotomaç (@fotomac) December 5, 2019
Kayserispor 3 - 0 Manisa Futbol Kulübü pic.twitter.com/Jn7TMXCzDG
- Напомним, в июле Артем Кравец заявил, что не верит в патриотические чувства натурализованного бразильца Жуниора Моареса.
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