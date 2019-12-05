Футболист сборной Украины забил победный гол в Кубке Турции

5 декабря, 2019, 16:35

Украинский форвард Артем Кравец забил за "Кайсериспор" победный гол в матче 1/16 финала Кубка Турции

Об этом сообщает Sportarena.

Украинец отличился за "Кайсериспор" в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против "Манисы" и забил свой первый гол в нынешнем сезоне.

Кравец вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. После его гола на 51-й минуте счет стал 3:0 в пользу "Кайсериспора". Однако, "Маниса" смогла на своем поле дважды забить в ответ и сохранила определенную интригу перед ответным матчем.

В сентябре украинец перенес операцию на спине. С тех пор он лишь однажды появился на поле в составе своей команды и сыграл 12 минут в матче 13-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1:4).

30-летний Артем Кравец перешел в "Кайсериспор" в январе 2018 года и в общем забил за свою нынешнюю команду 12 голов в 42 матчах. За сборную Украины форвард сыграл 23 матча и забил 8 голов.

GOL! 51 'Artem Kravets



Kayserispor 3 - 0 Manisa Futbol Kulübü pic.twitter.com/Jn7TMXCzDG - Fotomaç (@fotomac) December 5, 2019