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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины не верит в патриотические чувства Мораеса

Футболист сборной Украины не верит в патриотические чувства Мораеса


фото: ffu.ua
Форвард сборной Украины Артем Кравец заявил, что не верит в патриотические чувства натурализованного бразильца Жуниора Моареса

Об этом Артем Кравец заявил в программе Виктора Вацко "Легионер" на YouTube.

"Сборная - не футбольный клуб: ты не получаешь там деньги, не приезжаешь за зарплату. Для меня это честь страны, я понимаю, за кого я играю - за людей, за страну. Я родился в Украине, жил, хочется помогать своей стране. 100% уверен, у Мораеса нет таких чувств. Такого не может быть", - сказал Кравец.

В то же время, форвард турецкого "Кайсериспора" отметил, что Мораес сильный нападающий и помогает сборной Украины.

"Мораес - сильный нападающий. Сегодня играет он, завтра играю я, и мы помогаем сборной Украины достигать цели", - отметил Кравец.

Артем Кравец сыграл за сборную Украины 23 матча и забил 8 голов. На счету Мораеса 2 игры в составе нашей национальной команды.

  • 19 июня Украина выиграла апелляцию по скандальному делу натурализованного бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
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