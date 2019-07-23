Футболист сборной Украины не верит в патриотические чувства Мораеса
Об этом Артем Кравец заявил в программе Виктора Вацко "Легионер" на YouTube.
"Сборная - не футбольный клуб: ты не получаешь там деньги, не приезжаешь за зарплату. Для меня это честь страны, я понимаю, за кого я играю - за людей, за страну. Я родился в Украине, жил, хочется помогать своей стране. 100% уверен, у Мораеса нет таких чувств. Такого не может быть", - сказал Кравец.
В то же время, форвард турецкого "Кайсериспора" отметил, что Мораес сильный нападающий и помогает сборной Украины.
"Мораес - сильный нападающий. Сегодня играет он, завтра играю я, и мы помогаем сборной Украины достигать цели", - отметил Кравец.
Артем Кравец сыграл за сборную Украины 23 матча и забил 8 голов. На счету Мораеса 2 игры в составе нашей национальной команды.
- 19 июня Украина выиграла апелляцию по скандальному делу натурализованного бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
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