 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕпифаний провел встречу с Бакановым

Епифаний провел встречу с Бакановым

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний провел встречу с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым

Об этом сообщают в пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждалась ситуация в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Подробности разговора не указываются.

В СБУ отметили, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в государстве и указали на то, что "все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем, на основании действующего украинского законодательства".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать