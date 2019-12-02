Епифаний провел встречу с Бакановым

2 декабря, 2019, 09:52

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний провел встречу с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым

Об этом сообщают в пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждалась ситуация в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Подробности разговора не указываются.

В СБУ отметили, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в государстве и указали на то, что "все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем, на основании действующего украинского законодательства".