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Espreso.tvСпортЧемпионский болид Шумахера пустили с аукциона за $6,6 млн

Чемпионский болид Шумахера пустили с аукциона за $6,6 млн


фото: twitter
Болид, на котором знаменитый немецкий автогонщик выступал в 2002 году, продали за $6,6 млн на аукционе

Об этом сообщает Car & Style в twitter.

На аукционе в Абу-Даби продали автомобиль Ferrari F2002, на котором Шумахер выступал в сезоне-2002, в год своего пятого чемпионства. За рулем именно этой машины немецкий пилот выиграл гран-при Сан-Марино, Австрии и Франции. Всего на его счету в том сезоне было 11 побед в 17 гонках. Автомобиль продали за $6,6 млн.

50-летний Михаэль Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1". Первые два титула он получил в 1994 и 1995 годах, когда выступал за Benetton, а потом еще пять раз стал сильнейшим в составе Ferrari с 2000 по 2004 год.

В декабря 2013 года Шумахер в результате падения на горнолыжном курорте получил тяжелые травмы головы.

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