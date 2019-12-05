Чемпионский болид Шумахера пустили с аукциона за $6,6 млн

5 декабря, 2019, 12:27

Болид, на котором знаменитый немецкий автогонщик выступал в 2002 году, продали за $6,6 млн на аукционе

Об этом сообщает Car & Style в twitter.

На аукционе в Абу-Даби продали автомобиль Ferrari F2002, на котором Шумахер выступал в сезоне-2002, в год своего пятого чемпионства. За рулем именно этой машины немецкий пилот выиграл гран-при Сан-Марино, Австрии и Франции. Всего на его счету в том сезоне было 11 побед в 17 гонках. Автомобиль продали за $6,6 млн.

50-летний Михаэль Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1". Первые два титула он получил в 1994 и 1995 годах, когда выступал за Benetton, а потом еще пять раз стал сильнейшим в составе Ferrari с 2000 по 2004 год.

В декабря 2013 года Шумахер в результате падения на горнолыжном курорте получил тяжелые травмы головы.

Se vendió en 6.6 millones de dólares el monoplaza con el que logró Michael #Schumacher su quinto campeonato mundial en 2002, recordemos que este ganó en los Grandes Premios de Francia , Austria, San Marino y Francia. @ F1 pic.twitter.com/W1uGZff1j6 - Car & Style (@carstylemx) December 4, 2019