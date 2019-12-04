За неделю в Украине заболели гриппом почти 171 тыс. человек
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа. С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - говорится в сообщении.
В течение указанной недели против гриппа вакцинировано 16635 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 193 882 человека.
Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 447,1 на 100 тыс. населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине.
Зарегистрировано 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
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Напомним, Еврокомиссия назвала недоверие к вакцинации главной угрозой здоровью европейцев.
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