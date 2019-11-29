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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия назвала недоверие к вакцинации главной угрозой здоровью европейцев

Еврокомиссия назвала недоверие к вакцинации главной угрозой здоровью европейцев

Недоверие к вакцинации стало главной угрозой для здоровья граждан Евросоюза

Об этом говорится в докладе о состоянии здравоохранения в странах ЕС, обнародованном пресс-службой Еврокомиссии.

"Сомнения относительно вакцинации является главной угрозой для общественного здоровья по всей Европе. Это угрозу можно преодолеть путем улучшения осведомленности по охране здоровья, противодействия дезинформации и активному привлечению к этой работе медицинских работников", - говорится в документе.

Еще одной важной проблемой в сфере здравоохранения названа неспособность наиболее уязвимых пациентов пользоваться преимуществами мобильной медицины и других цифровых средств из-за отсутствия доступа к надлежащим электронным ресурсам.

В тройку важнейших проблем в сфере здравоохранения в ЕС также вошла разница в доступности медицинских услуг в разных странах.

 
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