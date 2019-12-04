Витренко объяснил условия продолжения Украиной транзита газа из РФ

4 декабря, 2019, 20:54

Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, метод позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для всех сторон переговоров.

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенными ", - написал Витренко.

Также глава "Нафтогаза" сообщил, что российская сторона может обратиться к оператору или непосредственно к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома".