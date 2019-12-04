В Ираке поймали заместителя аль-Багдади

4 декабря, 2019, 10:28

В иракском городе Киркук полиция арестовала двоюродного брата и заместителя ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади на имя Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри

Как сообщает телеканал Alsumaria, информацию об этом подтвердили в спецслужбах ближневосточного государства.

Как сообщается, Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, известный как Ибн Халдун, скрывался на съемной квартире. Боевик проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

Ранее он считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

Также Ибн Халдун был одним из самых разыскиваемых террористов после устранения аль-Багдади.

Напомним, 27 октября стало известно, что США провели операцию по ликвидации лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади.