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Espreso.tvМирВ Ираке поймали заместителя аль-Багдади

В Ираке поймали заместителя аль-Багдади

В иракском городе Киркук полиция арестовала двоюродного брата и заместителя ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади на имя Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри

Как сообщает телеканал Alsumaria, информацию об этом подтвердили в спецслужбах ближневосточного государства.

Как сообщается, Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, известный как Ибн Халдун, скрывался на съемной квартире. Боевик проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

Ранее он считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

Также Ибн Халдун был одним из самых разыскиваемых террористов после устранения аль-Багдади.

Напомним, 27 октября стало известно, что США провели операцию по ликвидации лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади.

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