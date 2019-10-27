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Espreso.tvМирСпецназ США уничтожил главаря "Исламского государства" аль-Багдади, - CNN

Спецназ США уничтожил главаря "Исламского государства" аль-Багдади, - CNN

По данным источников в Минобороны США, Абу Бакр аль-Багдади погиб во время спецоперации армии США в провинции Идлиб в Сирии в субботу, 26 октября 2019 года. Его смерть должны подтвердить после анализа ДНК

Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади, по сообщениям американских СМИ, погиб в Сирии в ходе спецоперации армии США, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Как сообщает утром в воскресенье, 27 октября, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США и источник, знакомый с ситуацией, операция была проведена 26 октября. Окончательно подтвердить гибель лидера ИГ имеют после анализа ДНК и биометрических данных.

По словам представителя минобороны США, аль-Багдади взорвал "жилет смертника", который был на нем.

Операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии провели силы специального назначения, установить местонахождение лидера ИГ помогло Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Первым о возможной смерти аль-Багдади сообщило издание Newsweek.

О смерти лидера ИГ может сообщить 27 октября президент США Дональд Трамп. Белый дом, не уточнив деталей, анонсировал на 9 часов по местному времени (15.00 по киевскому времени) важное заявление Трампа, сообщает агентство AFP.

Сам Трамп в социальной сети Twitter написал лишь: "Что-то очень важное случилось только что!".

Представитель спецслужбы Ирака сообщил агентству Reuters, что его источники в Сирии подтвердили гибель аль-Багдади вместе с его телохранителем. По словам собеседника агентства, местонахождение лидера ИГ было раскрыто, когда он пытался вывезти свою семью из провинции Идлиб в направлении турецкой границы.

  • О возможной смерти аль-Багдади ранее уже не раз сообщали, впрочем эти слухи не подтверждались.
  • Относительно местонахождения лидера ИГ было много предположений.
  • С момента провозглашения "халифата" в Мосуле в 2014 году он за эти годы не появлялся на публике или видео, вплоть пока в апреле этого года террористическая группировки не обнародовало видеокадры, на которых аль-Багдади вместе с другими боевиками, в частности, обсуждает события, случившиеся за неделю до того.
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