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Espreso.tvОбществоВ Украине мужчина умер от ботулизма

В Украине мужчина умер от ботулизма


фото: rfe
На Днепропетровщине от ботулизма умер 34-летний мужчина, который употреблял засоленную рыбу

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"Вчера, 3 декабря, от ботулизма умер 34-летний мужчина. Больной обратился в больницу 3 декабря в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью. 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад. Мужчине был поставлен диагноз "ботулизм" и оперативно оказана медицинская помощь, в том числе введена противоботулиническая сыворотка. К сожалению, в связи с тяжелым течением болезни, мужчину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 ребенка). 5 человек умерли.

Больше всего случаев зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в г. Киев (10).

Все пострадавшие в текущем году получили противоботулиническую сыворотку.

Большинство пищевой продукции, ставшей причиной заболевания, у 76% было изготовлено в домашних условиях, в 11% - приобретено в торговой сети.
53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов.

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