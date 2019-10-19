Вблизи столицы три человека заболели ботулизмом, один из них скончался
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служб Госпотребслужбы Киевской области.
Во время санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом произошел после того, как больной съел вяленую рыбу.
"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - отметили в госслужбе.
Главное управление Госпотребслужбы в Киевской области еще раз призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также необходимо соблюдение требований по приготовлению и хранения сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха