Вблизи столицы три человека заболели ботулизмом, один из них скончался

19 октября, 2019, 13:16

В Киевской области зафиксировано три случая заболевания людей ботулизмом. Один из таких случаев закончился трагедией

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служб Госпотребслужбы Киевской области.

Во время санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом произошел после того, как больной съел вяленую рыбу.

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - отметили в госслужбе.

Главное управление Госпотребслужбы в Киевской области еще раз призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также необходимо соблюдение требований по приготовлению и хранения сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.