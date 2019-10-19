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Espreso.tvОбществоВблизи столицы три человека заболели ботулизмом, один из них скончался

Вблизи столицы три человека заболели ботулизмом, один из них скончался

В Киевской области зафиксировано три случая заболевания людей ботулизмом. Один из таких случаев закончился трагедией

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служб Госпотребслужбы Киевской области.

Во время санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом произошел после того, как больной съел вяленую рыбу.

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - отметили в госслужбе.

Главное управление Госпотребслужбы в Киевской области еще раз призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также необходимо соблюдение требований по приготовлению и хранения сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.

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