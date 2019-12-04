В Киеве "заминировали" Хозяйственный суд
4 декабря, 2019, 16:20
В среду, 4 декабря, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании помещения Хозяйственного суда Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 44б
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.
Напомним, за 10,5 месяцев 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о заминировании.
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