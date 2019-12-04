Украинский лоукостер SkyUp будет летать из Киева в Лиссабон
4 декабря, 2019, 22:14
Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp откроет новое регулярное направление из Киева в столицу Португалии Лиссабон
По данным издания, Государственная авиационная служба Украины разрешила выполнение регулярных рейсов "Киев-Лиссабон-Киев" с 1 марта 2020 ггода на неограниченный срок.
Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp открыл "летний" рейс в итальянскую Пизу.
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