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Espreso.tvОбществоSkyUp открыл "летний" рейс в итальянскую Пизу

SkyUp открыл "летний" рейс в итальянскую Пизу


фото: avianews
Город и муниципалитет в Италии Пиза, который находится в регионе Тоскана - новое летнее направление украинского лоукоста SkyUp Airlines

Об этом SkyUp сообщил в Facebook.

Билеты без багажа стоят:

  • Киев - Пиза - от 1667 грн
  • Пиза - Киев - от 1739 грн

SkyUp начнет летать в Пизу с 1 апреля 2020 до 24 октября 2020 в среду и субботу.

Авиакомпания объяснила, что Пиза - это "дверь" в Тоскану. А там:

  • Морские курорты Тосканской Ривьеры
  • Флоренция с ее дворцами
  • Средневековые города, поля и виноградники
  • Тосканские вина

 

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