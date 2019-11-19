SkyUp открыл "летний" рейс в итальянскую Пизу
19 ноября, 2019, 12:20
Город и муниципалитет в Италии Пиза, который находится в регионе Тоскана - новое летнее направление украинского лоукоста SkyUp Airlines
Об этом SkyUp сообщил в Facebook.
Билеты без багажа стоят:
- Киев - Пиза - от 1667 грн
- Пиза - Киев - от 1739 грн
SkyUp начнет летать в Пизу с 1 апреля 2020 до 24 октября 2020 в среду и субботу.
Авиакомпания объяснила, что Пиза - это "дверь" в Тоскану. А там:
- Морские курорты Тосканской Ривьеры
- Флоренция с ее дворцами
- Средневековые города, поля и виноградники
- Тосканские вина
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