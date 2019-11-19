SkyUp открыл "летний" рейс в итальянскую Пизу

19 ноября, 2019, 12:20

Город и муниципалитет в Италии Пиза, который находится в регионе Тоскана - новое летнее направление украинского лоукоста SkyUp Airlines

Об этом SkyUp сообщил в Facebook.

Билеты без багажа стоят:

Киев - Пиза - от 1667 грн

Пиза - Киев - от 1739 грн

SkyUp начнет летать в Пизу с 1 апреля 2020 до 24 октября 2020 в среду и субботу.

Авиакомпания объяснила, что Пиза - это "дверь" в Тоскану. А там: