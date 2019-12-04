Трамп угрожает наказать Германию из-за низких оборонных расходов

4 декабря, 2019, 15:23

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Германии следует увеличить свои военные расходы

Иначе Берлин рискует нарваться на торговые санкции, сообщает Politico.

Трамп произнес предупреждение во вторник, находясь в Лондоне на саммите лидеров НАТО, и накануне двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, запланированной на среду.

Он сказал, что ожидает, что Германия увеличит свои военные расходы. "Они должны", - сказал Трамп. "Иначе, если они этого не хотят, мне придется кое-что сделать по торговле".

Трамп также сказал, что Германия выделяет лишь 1,1% ВВП на оборону (в то время как США - почти 3,5%).

Накануне Трамп предложил увеличить расходы НАТО на оборону до 4% ВВП.