Трамп угрожает наказать Германию из-за низких оборонных расходов
4 декабря, 2019, 15:23
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Германии следует увеличить свои военные расходы
Иначе Берлин рискует нарваться на торговые санкции, сообщает Politico.
Трамп произнес предупреждение во вторник, находясь в Лондоне на саммите лидеров НАТО, и накануне двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, запланированной на среду.
Он сказал, что ожидает, что Германия увеличит свои военные расходы. "Они должны", - сказал Трамп. "Иначе, если они этого не хотят, мне придется кое-что сделать по торговле".
Трамп также сказал, что Германия выделяет лишь 1,1% ВВП на оборону (в то время как США - почти 3,5%).
Накануне Трамп предложил увеличить расходы НАТО на оборону до 4% ВВП.
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