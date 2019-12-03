2% ВВП - мало, надо 4%: Трамп предложил НАТО резко увеличить оборонные расходы
Об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса, передает Европейская Правда.
"Два процента очень низкая цифра, должно быть четыре", - сказал Трамп.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь напомнил, что до конца 2020 года союзники в целом увеличат расходы на оборону на $130 миллиардов.
Трамп сначала сказал, что очень доволен увеличением военных расходов НАТО.
"Военные расходы в Европе и Канаде в течение многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим. Генсек Столтенберг проделал отличную работу", - заявил он.
Однако позже он также выразил недовольство низким уровнем расходов некоторых стран, в частности, вспомнив Германию.
"Германия платит 1,1%, некоторые страны годами практически не платят в бюджет НАТО Должно быть справедливое распределение", - сказал он.
По последнему отчету НАТО, в этом году 9 союзников достигли уровня расходов на оборону в 2% ВВП. Большинство стран-членов планируют достичь этого предела до 2024 года.
Расходы США составили 3,42%, при этом пять лет назад были выше - почти 4%.
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