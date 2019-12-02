Стали известны детали американских санкций против "Северного потока-2"

2 декабря, 2019, 11:06

Ограничения в адрес российского газового проекта "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание ссылается на источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Сообщается, что под санкции может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей. Также под угрозой находятся и несколько немецких компаний, работающих вместе с Газпромом.

Издание указывает, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

О подобных планах в конце ноября сообщал журнал Defense News со ссылкой на того же Риша.

Последний пояснил, что положение о санкциях против компаний, участвующих в "Северном потоке-2", будет добавлен к законопроекту о военном бюджете США, поскольку на подготовку любого отдельного санкций документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод , скорее всего, достроят в ближайшие несколько месяцев.

Defense News предполагал, что санкции будут связаны с актом "О защите энергетической безопасности Европы" и коснутся в основном компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб.

Однако собеседник Bild заявил, что целью ограничений служит полное прекращение строительства. "Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает", - добавил он.

В конце октября сенатор-республиканец Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

В июле комитет сената США по международным делам уже одобрял введение ограничений против иностранных компаний, которые заключают трубы для российского газопровода в Балтийском море. Газопровод "Северный поток-2" плановой мощностью 55 млрд куб. м газа должен был пройти по дну Балтийского моря через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации проекта газопровода активно выступают власти США, Польши, Украины и стран Прибалтики. Его стоимость оценивается в € 9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG выступает "Газпром", в этот проект инвестировали пять нефтегазовых компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции.