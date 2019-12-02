Стали известны детали американских санкций против "Северного потока-2"
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Издание ссылается на источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Сообщается, что под санкции может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей. Также под угрозой находятся и несколько немецких компаний, работающих вместе с Газпромом.
Издание указывает, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.
О подобных планах в конце ноября сообщал журнал Defense News со ссылкой на того же Риша.
Последний пояснил, что положение о санкциях против компаний, участвующих в "Северном потоке-2", будет добавлен к законопроекту о военном бюджете США, поскольку на подготовку любого отдельного санкций документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод , скорее всего, достроят в ближайшие несколько месяцев.
Defense News предполагал, что санкции будут связаны с актом "О защите энергетической безопасности Европы" и коснутся в основном компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб.
Однако собеседник Bild заявил, что целью ограничений служит полное прекращение строительства. "Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает", - добавил он.
В конце октября сенатор-республиканец Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".
В июле комитет сената США по международным делам уже одобрял введение ограничений против иностранных компаний, которые заключают трубы для российского газопровода в Балтийском море. Газопровод "Северный поток-2" плановой мощностью 55 млрд куб. м газа должен был пройти по дну Балтийского моря через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против реализации проекта газопровода активно выступают власти США, Польши, Украины и стран Прибалтики. Его стоимость оценивается в € 9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG выступает "Газпром", в этот проект инвестировали пять нефтегазовых компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции.
Читайте также
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
Читайте также
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют