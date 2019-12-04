Сотрудники ГБР бежали с вечеринки, пряча лицо за зонтиками, - Bihus.info

4 декабря, 2019, 13:17

По словам журналистов издания, 29 ноября они сняли вечеринку руководства ГБР к годовщине создания бюро во главе с Романом Трубой в ресторане Vero Vero

Журналисты Bihus.info выложили видео, на котором, как утверждают, глава ГБР Роман Труба, его первый заместитель Ольга Варченко и сотрудники Львовского теруправления ГБР празднуют в киевском ресторане Vero Vero.

По словам журналистов, когда их заметили сотрудники ГБР, они вызвали полицию.

Впоследствии дважды пригоняли служебный микроавтобус, под прикрытием которого из ресторана выходили люди, чтобы не попасть на камеру журналистам. Также в изложенном видео есть кадры, как, якобы работники ГБР, прикрывают зонтиками лицо тем, кто эвакуировался из ресторана в бездождевую погоду.

Журналисты утверждают, что направили официальный запрос в пресс-службу ГБР по вечеринке, на что им ответили молчанием.