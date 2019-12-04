 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСотрудники ГБР бежали с вечеринки, пряча лицо за зонтиками, - Bihus.info

Сотрудники ГБР бежали с вечеринки, пряча лицо за зонтиками, - Bihus.info

По словам журналистов издания, 29 ноября они сняли вечеринку руководства ГБР к годовщине создания бюро во главе с Романом Трубой в ресторане Vero Vero

Журналисты Bihus.info выложили видео, на котором, как утверждают, глава ГБР Роман Труба, его первый заместитель Ольга Варченко и сотрудники Львовского теруправления ГБР празднуют в киевском ресторане Vero Vero.

По словам журналистов, когда их заметили сотрудники ГБР, они вызвали полицию.

Впоследствии дважды пригоняли служебный микроавтобус, под прикрытием которого из ресторана выходили люди, чтобы не попасть на камеру журналистам. Также в изложенном видео есть кадры, как, якобы работники ГБР, прикрывают зонтиками лицо тем, кто эвакуировался из ресторана в бездождевую погоду.

Журналисты утверждают, что направили официальный запрос в пресс-службу ГБР по вечеринке, на что им ответили молчанием.

  • Напомним, 3 декабря Верховная Рада перезагрузила ГБР , что означает отстранение Романа Трубы от должности директора ГБР.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать