Сотрудники ГБР бежали с вечеринки, пряча лицо за зонтиками, - Bihus.info
Журналисты Bihus.info выложили видео, на котором, как утверждают, глава ГБР Роман Труба, его первый заместитель Ольга Варченко и сотрудники Львовского теруправления ГБР празднуют в киевском ресторане Vero Vero.
По словам журналистов, когда их заметили сотрудники ГБР, они вызвали полицию.
Впоследствии дважды пригоняли служебный микроавтобус, под прикрытием которого из ресторана выходили люди, чтобы не попасть на камеру журналистам. Также в изложенном видео есть кадры, как, якобы работники ГБР, прикрывают зонтиками лицо тем, кто эвакуировался из ресторана в бездождевую погоду.
Журналисты утверждают, что направили официальный запрос в пресс-службу ГБР по вечеринке, на что им ответили молчанием.
- Напомним, 3 декабря Верховная Рада перезагрузила ГБР , что означает отстранение Романа Трубы от должности директора ГБР.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-