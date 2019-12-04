"Дело Хизб ут-Тахрир": для одного из фигурантов прокурор просит 17 лет колонии

4 декабря, 2019, 17:56

В России прокурор запросил 17 лет колонии для фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова

Об этом сообщают Крым.Реалии .

4 декабря в Ростове-на-Дону Сейтосманов выступает с последним словом. Приговор по делу Энвера Сейтосманова объявят до середины декабря.

В августе в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание по существу по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигурантом которого является Энвер Сейтосманов.

Братьев Эрнеса и Энвера Сейтосманова российские силовики задержали 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.

Эрнеста впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК России ( "Организация деятельности террористической организации").