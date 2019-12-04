 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Дело Хизб ут-Тахрир": для одного из фигурантов прокурор просит 17 лет колонии

"Дело Хизб ут-Тахрир": для одного из фигурантов прокурор просит 17 лет колонии

В России прокурор запросил 17 лет колонии для фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова

Об этом сообщают Крым.Реалии .

4 декабря в Ростове-на-Дону Сейтосманов выступает с последним словом. Приговор по делу Энвера Сейтосманова объявят до середины декабря.

В августе в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание по существу по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигурантом которого является Энвер Сейтосманов.

Братьев Эрнеса и Энвера Сейтосманова российские силовики задержали 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.

Эрнеста впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК России ( "Организация деятельности террористической организации").

  • Осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской республике Марий Эл, поместили в штрафной изолятор.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать