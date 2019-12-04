"Дело Хизб ут-Тахрир": для одного из фигурантов прокурор просит 17 лет колонии
4 декабря, 2019, 17:56
В России прокурор запросил 17 лет колонии для фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова
Об этом сообщают Крым.Реалии .
4 декабря в Ростове-на-Дону Сейтосманов выступает с последним словом. Приговор по делу Энвера Сейтосманова объявят до середины декабря.
В августе в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание по существу по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигурантом которого является Энвер Сейтосманов.
Братьев Эрнеса и Энвера Сейтосманова российские силовики задержали 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.
Эрнеста впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК России ( "Организация деятельности террористической организации").
- Осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской республике Марий Эл, поместили в штрафной изолятор.
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