Заключенного в РФ фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова отправили в ШИЗО, - адвокат

2 декабря, 2019, 20:51

Осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской республике Марий Эл, поместили в штрафной изолятор

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что это произошло сразу после суда 18 ноября 2019, на котором Примову установили надзор в размере восьми лет после окончания срока.

"Насколько мне стало известно, в карцере он - сразу после суда. Во время того заседания он заявлял о международном праве, требовал вносить в протокол свои слова, заявлял об отводе суда. И, насколько мне известно, его поместили в карцер именно за то, что он много говорил на суде. Не знаю, на какой срок посадили, но вчера (1 декабря) он еще там находился ", - отметил Курбединов.

По словам адвоката, частые случаи перевода Примова в ШИЗО могут быть связаны с его быстрым освобождением из тюрьмы.

"Последние месяцы - самые тяжелые для семьи в том числе. И сотрудники колонии это понимают. Поэтому попадает он в изолятор не по какой-то весомой причиной, а просто потому, что отстаивает свою позицию до конца", - заявил Курбединов.

Представители колонии никак не комментировали заявление Эмиля Курбединова. Также нет информации на сайте УФСИН в республике Марий Эл.

24 января 2019 года истекает срок пребывания Нури Примова в российской колонии.