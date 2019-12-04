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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Скалецкой заместителя по вопросам системы трансплантации

Правительство назначило Скалецкой заместителя по вопросам системы трансплантации


фото: nv.ua
Заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой назначен Дмитрий Коваль

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Главным направлением его работы в должности заместителя министра будет запуск и развитие системы трансплантации в Украине.

До назначения на должность заместителя министра Коваль работал в команде Проектного офиса реформ при МЗ.

Работал над внедрением изменений в системе здравоохранения Украины. Занимался решением сложных вопросов, связанных с лечением орфанных больных, проблем, связанных с гемодиализом, колоректальным раком и другим.

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