Нацсовет планирует покрыть 80% Крыма украинским радиовещанием
Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает Радио Свобода.
"У нас запланирован второй шаг в 2020 году. Мы планируем увеличить количество радиостанций на средних волнах. Рассматриваются варианты вещания с Луча, Чаплинки, все возможности для этого есть. Хотим вернуть вещание Украинского радио, которое исчезло в 2019 году из-за финансовых трудностей", - сказал Костинский.
По его словам, задача на 2020 год - охватить сигналом более 1,6 млн жителей Крыма.
"Но уже сигналом не только одной, а двух или даже трех радиостанций. Увеличивая количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне, мы обеспечим привлекательность этого диапазона, эффективность его слушания в Крыму", - уточнил член Нацсовета.
- В 20 километрах от Донецка - в городе Горняк транслируют 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов.
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