Нацсовет планирует покрыть 80% Крыма украинским радиовещанием

4 декабря, 2019, 20:15

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассчитывает, что в 2020 году 80% территории аннексированного Крыма покроют украинским радиовещанием

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает Радио Свобода.

"У нас запланирован второй шаг в 2020 году. Мы планируем увеличить количество радиостанций на средних волнах. Рассматриваются варианты вещания с Луча, Чаплинки, все возможности для этого есть. Хотим вернуть вещание Украинского радио, которое исчезло в 2019 году из-за финансовых трудностей", - сказал Костинский.

По его словам, задача на 2020 год - охватить сигналом более 1,6 млн жителей Крыма.

"Но уже сигналом не только одной, а двух или даже трех радиостанций. Увеличивая количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне, мы обеспечим привлекательность этого диапазона, эффективность его слушания в Крыму", - уточнил член Нацсовета.