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Espreso.tvОбщество20 украинских радиостанций теперь будут звучать возле Донецка

20 украинских радиостанций теперь будут звучать возле Донецка

В 20 километрах от Донецка - в городе Горняк будут транслировать 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов

Об этом член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский написал на своей странице в Facebook.

"С ближайшей к Донецку 190-метровой мачты в Горняке вещают 20 радиостанций, 12 цифровых телеканалов и 4 аналоговых телеканала", - говорится в сообщении.

Он отметил, что 26 сентября Национальный совет выдал последнюю партию разрешений на временное вещание в Горняке Донецкой области - радиостанциям Максимум FM, Люкс FM и 49 параллель.

"Большая часть вещателей уже осуществляет эфирное вещание в направлении Донецка. Сейчас продолжается техническая подготовка к началу вещания тех радиостанций и телеканалов, которые получили разрешительные документы в течение последних недель ", - добавил Костинский.

Следовательно, жители оккупированных районов Донетчины могут искать украинский контент здесь:

  • 49 'параллель - 88.2 МГц
  • Радио «Львівська хвиля» - 89.2
  • UA: Украинское радио - 90.7
  • Общественное радио - 91.4
  • Вильне радио - 92.0
  • UA Радио Проминь - 95.3
  • UA: Украинское радио «Голос Донбасса» - 95.7
  • Светлое радио «Эммануил» - 96.1
  • Перец FM / Стильное - 97.0
  • Радио УНА - 100.0
  • UA: Радио Культура - 102.6
  • Радио РОКС Украина - 104.1
  • Радио НВ - 104.7
  • Тризуб FM - 105.1
  • RadioM - 105.5
  • Русское Радио Украина - 106.0
  • Армия FM - 106.4
  • Люкс ФМ - 106.8
  • Радио МАКСИМУМ - 107.2
  • Прямой FM - 107.6

По словам Костинского, по концентрации радиостанций Горняк до конца года превзойдет Краматорск (19 вещателей) и Мариуполь (18).

В аналоге получили разрешения на временное вещание 4 телеканала:

  • UA Культура
  • UA Донбасс
  • UA: Первый
  • UATV на русском

В цифре (стандарт DVB-T2) выдали разрешения на вещание следующим 12 телеканалам:

  • UA: Первый
  • UA Культура
  • UA Донбасс
  • UATV на русском
  • Телеканал "Прямой"
  • 5 канал
  • Телеканал СТБ
  • Телеканал ICTV
  • 1 + 1
  • 2 + 2
  • Телеканал Донбасс
  • Телеканал Правдатут

 

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