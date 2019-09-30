20 украинских радиостанций теперь будут звучать возле Донецка
Об этом член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский написал на своей странице в Facebook.
"С ближайшей к Донецку 190-метровой мачты в Горняке вещают 20 радиостанций, 12 цифровых телеканалов и 4 аналоговых телеканала", - говорится в сообщении.
Он отметил, что 26 сентября Национальный совет выдал последнюю партию разрешений на временное вещание в Горняке Донецкой области - радиостанциям Максимум FM, Люкс FM и 49 параллель.
"Большая часть вещателей уже осуществляет эфирное вещание в направлении Донецка. Сейчас продолжается техническая подготовка к началу вещания тех радиостанций и телеканалов, которые получили разрешительные документы в течение последних недель ", - добавил Костинский.
Следовательно, жители оккупированных районов Донетчины могут искать украинский контент здесь:
- 49 'параллель - 88.2 МГц
- Радио «Львівська хвиля» - 89.2
- UA: Украинское радио - 90.7
- Общественное радио - 91.4
- Вильне радио - 92.0
- UA Радио Проминь - 95.3
- UA: Украинское радио «Голос Донбасса» - 95.7
- Светлое радио «Эммануил» - 96.1
- Перец FM / Стильное - 97.0
- Радио УНА - 100.0
- UA: Радио Культура - 102.6
- Радио РОКС Украина - 104.1
- Радио НВ - 104.7
- Тризуб FM - 105.1
- RadioM - 105.5
- Русское Радио Украина - 106.0
- Армия FM - 106.4
- Люкс ФМ - 106.8
- Радио МАКСИМУМ - 107.2
- Прямой FM - 107.6
По словам Костинского, по концентрации радиостанций Горняк до конца года превзойдет Краматорск (19 вещателей) и Мариуполь (18).
В аналоге получили разрешения на временное вещание 4 телеканала:
- UA Культура
- UA Донбасс
- UA: Первый
- UATV на русском
В цифре (стандарт DVB-T2) выдали разрешения на вещание следующим 12 телеканалам:
- UA: Первый
- UA Культура
- UA Донбасс
- UATV на русском
- Телеканал "Прямой"
- 5 канал
- Телеканал СТБ
- Телеканал ICTV
- 1 + 1
- 2 + 2
- Телеканал Донбасс
- Телеканал Правдатут
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке