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Espreso.tvОбществоКанада просит МИД Украины до 6 декабря предоставить информацию для продления санкций против Портнова

Канада просит МИД Украины до 6 декабря предоставить информацию для продления санкций против Портнова


фото: golospravdy.com
Департамент иностранных дел Канады обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой до 6 декабря предоставить информацию, которая может быть основанием для продления санкций в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова

Об этом сообщает Радио Свобода.

В МИД сообщили, что получили ноту Министерства иностранных дел Канады с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционном списке Канады.

"Указанный запрос 2 декабря 2019 года МИД направило на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины", - сообщили в ведомстве.

  • Введенные Канадой после Революции Достоинства санкции против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут быть сняты в ближайшее врем0я, если Генпрокуратура Украины не сообщит Правительству страны о наличии оснований для их продления.
 
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