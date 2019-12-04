Канада просит МИД Украины до 6 декабря предоставить информацию для продления санкций против Портнова
4 декабря, 2019, 22:11
Департамент иностранных дел Канады обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой до 6 декабря предоставить информацию, которая может быть основанием для продления санкций в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова
Об этом сообщает Радио Свобода.
В МИД сообщили, что получили ноту Министерства иностранных дел Канады с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционном списке Канады.
"Указанный запрос 2 декабря 2019 года МИД направило на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины", - сообщили в ведомстве.
- Введенные Канадой после Революции Достоинства санкции против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут быть сняты в ближайшее врем0я, если Генпрокуратура Украины не сообщит Правительству страны о наличии оснований для их продления.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-