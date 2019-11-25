Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продления

25 ноября, 2019, 18:13

Введенные Канадой после Революции Достоинства санкции против экс замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не уведомит Правительство страны о наличии оснований для их продления

Это подтвердили два информированные источника в правительстве Канады журналистам Радио Свобода.

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили источники Радио Свобода.

Основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо тогдашнего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.

На запрос адвокатов Андрея Портнова Сергей Кизь выдал письмо, где утверждалось, что "в отношении Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Экс-замгенпрокурора также проинформировал Посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел и международной торговли Канады о том, что "по состоянию на 29 июля 2019 года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционных списках отсутствуют".

Источники Радио Свобода в канадском правительстве объясняют: в случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего в настоящее время уволенного сотрудника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации.

В Посольстве Украины в Канаде на запрос Радио Свобода не стали комментировать возможность снятия санкций в отношении гражданина Андрея Портнова, лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

"Для продления санкций требуется подтверждение того, что лицо причастно к злоупотреблению властью, хищению бюджетных средств в Украине, или получило какое-то имущество коррупционным путем. Таким доказательством может быть наличие уголовных производств в Украине", - пояснила юрист-международник "Центра противодействия коррупции" Татьяна Шевчук.

Санкции против Андрея Портнова были наложены 5 марта 2014 года после того, как Генеральная прокуратура Украины направила тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу письмо, в котором отметила, что "правоохранительными органами Украины был предпринят ряд уголовных производств, совершенных указанными ниже чиновниками", среди которых - Андрей Портнов.

В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на пять лет.

"Санкции, которые Канада налагает согласно Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act - это форма помощи, Канада предоставляет другой стране, которая испытывает какие-то политические потрясения или политическую неопределенность. Канада может заморозить активы или ограничить пользование имуществом иностранных чиновников или политиков, которое находится на территории Канады", - отметила Шевчук.