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Espreso.tvОбществоГлава МИД Венгрии Сийярто обвинил украинские спецслужбы в давлении на венгерскую общину

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил украинские спецслужбы в давлении на венгерскую общину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина путем использования спецслужб усилила давление на граждан венгерского происхождения

Об этом Сийярто сказал на саммите НАТО в Лондоне, передает Hirado.

Венгерский министр сказал, что права этнических венгров в Закарпатье были "серьезно нарушены при предыдущем президенте", а также "недавно давление на них усилилось со стороны украинских спецслужб".

Сийярто также в очередной раз раскритиковал украинский закон об образовании, заявив, что Венгрия не будет ветировать сближение Украины с НАТО тогда, когда венграм Закарпатья "вернут права", которые, по мнению венгерского министра, они потеряли после внедрения закона.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за его заявления о венгерской автономии в Украине и блокировки сотрудничества с НАТО.

 

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