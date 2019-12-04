Евро-2020: УЕФА готовит революционные изменения по фиксации офсайдов

4 декабря, 2019, 14:27

УЕФА рассматривает возможность не фиксировать положение "вне игры" у футболистов, которые оказались в офсайде на 10-20 см

Об этом заявил президент УЕФА Александар Чеферин, сообщает Mirror .

По словам Чеферина, УЕФА может позволить арбитрам не фиксировать положение "вне игры", если футболист оказался в офсайде на 10-20 см.

"Если у вас длинный нос, вы находитесь в офсайде. Кроме того, VAR проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см", - сказал Чеферин.

Также президент УЕФА заверил, что во время чемпионата Европы будет использоваться система видеоповторов VAR (видеоасистент рефери).

"VAR на чемпионате Европы? Мы просто обязаны. Потому что все команды будут жаловаться, когда возникнет ошибка", - сказал Чеферин.