 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕвро-2020: УЕФА готовит революционные изменения по фиксации офсайдов

Евро-2020: УЕФА готовит революционные изменения по фиксации офсайдов


фото: mirror.co.uk
УЕФА рассматривает возможность не фиксировать положение "вне игры" у футболистов, которые оказались в офсайде на 10-20 см

Об этом заявил президент УЕФА Александар Чеферин, сообщает Mirror .

По словам Чеферина, УЕФА может позволить арбитрам не фиксировать положение "вне игры", если футболист оказался в офсайде на 10-20 см.

"Если у вас длинный нос, вы находитесь в офсайде. Кроме того, VAR проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см", - сказал Чеферин.

Также президент УЕФА заверил, что во время чемпионата Европы будет использоваться система видеоповторов VAR (видеоасистент рефери).

"VAR на чемпионате Европы? Мы просто обязаны. Потому что все команды будут жаловаться, когда возникнет ошибка", - сказал Чеферин.

  • 28 ноября стало известно, что на чемпионате Европы по футболу могут ввести временные замены , которые будут осуществляться в случае получения футболистом сотрясения мозга.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать