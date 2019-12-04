Адвокат Закревская прекратила голодовку

4 декабря, 2019, 07:55

Адвокат Евгения Закревская объявила, что прекратила голодовку, которую держала из-за угрозы остановки расследования дел Майдана

Об этом Закревская написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - отметила она.

Она добавила, что теперь надо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом, а также указа главы государства об утверждении новой структуры ГБР, с новым управления по делам Майдана.