Адвокат Закревская прекратила голодовку
4 декабря, 2019, 07:55
Адвокат Евгения Закревская объявила, что прекратила голодовку, которую держала из-за угрозы остановки расследования дел Майдана
Об этом Закревская написала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - отметила она.
Она добавила, что теперь надо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом, а также указа главы государства об утверждении новой структуры ГБР, с новым управления по делам Майдана.
- Верховная Рада 3 декабря приняла закон, который предусматривает перезагрузку Государственного бюро расследований .
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