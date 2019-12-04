43 завода простаивают: Милованов объявил итоги аудита Укрспирта

4 декабря, 2019, 20:03

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал об аудите концерна "Укрспирт" и ГП "Укрспирт"

Об этом он написал в Facebook.

"Не все знают, что Укрспирт на самом деле - два: Концерн "Укрспирт" и ГП "Укрспирт" - всего 83 завода (и еще один принадлежит ГУД, а еще 2 - МЗ). Государство провело аудит реального состояния дел предприятий: 22 завода из 83 в неудовлетворительном состоянии и не отвечают техническим требованиям, 29 заводов оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками этилового спирта и зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ). 43 заводы уже длительное время простаивают 40 заводов осуществляли свою деятельность в течение 2019 года", - написал Милованов.

Он отметил, что государство потратило на неработающие предприятия в 2018 году 112, 36 млн грн, а за 9 месяцев 2019 года 80,19 млн грн.

"Это 200 млн грн денег налогоплательщиков - нас - на неработающие предприятия. 18998895 грн - общая сумма перерасхода топливно-энергетических ресурсов за 2018 и три квартала 2019 года. Что это значит? Закупали по завышенным ценам. Цифры говорят сами за себя" , - подчеркнул министр.