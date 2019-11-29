Милованов уволил руководителей пяти предприятий Укрспирта
29 ноября, 2019, 17:37
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об увольнении пяти руководителей региональных предприятий "Укрспирта"
Об этом он написал в Facebook.
"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители: Артемовского МПД (место проведения деятельности, - ред.), Липницкий МПД, Новоборовицкого МПД, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился с должности врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта ", - написал Милованов.
По его словам, сейчас завершаются аудиты, которые свидетельствуют о неприбыльности предприятий, еще и наносят вред государству.
- Напомним, 2 ноября Укрспирт передали в управление Минэкономразвития и назначили конкурс на должность его руководителя.
- Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект №2300 относительно либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.
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