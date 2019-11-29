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Espreso.tvОбществоМилованов уволил руководителей пяти предприятий Укрспирта

Милованов уволил руководителей пяти предприятий Укрспирта

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об увольнении пяти руководителей региональных предприятий "Укрспирта"

Об этом он написал в Facebook.

"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители: Артемовского МПД (место проведения деятельности, - ред.), Липницкий МПД, Новоборовицкого МПД, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился с должности врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта ", - написал Милованов.

По его словам, сейчас завершаются аудиты, которые свидетельствуют о неприбыльности предприятий, еще и наносят вред государству.

 

 
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