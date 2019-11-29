Милованов уволил руководителей пяти предприятий Укрспирта

29 ноября, 2019, 17:37

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об увольнении пяти руководителей региональных предприятий "Укрспирта"

Об этом он написал в Facebook.

"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители: Артемовского МПД (место проведения деятельности, - ред.), Липницкий МПД, Новоборовицкого МПД, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился с должности врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта ", - написал Милованов.

По его словам, сейчас завершаются аудиты, которые свидетельствуют о неприбыльности предприятий, еще и наносят вред государству.