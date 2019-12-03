Зеленский собирает СНБО накануне "нормандского саммита"
3 декабря, 2019, 11:56
Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудит подготовку к встрече в "нормандском формате"
Об этом на конференции правоохранителей в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РБК-Украина.
"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.
Также Аваков сообщил о подготовке встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.
"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.
- Напомним, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря .
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