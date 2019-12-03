Зеленский собирает СНБО накануне "нормандского саммита"

3 декабря, 2019, 11:56

Об этом на конференции правоохранителей в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.

Также Аваков сообщил о подготовке встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.