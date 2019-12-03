Зеленский подписал закон об использовании земель обороны

3 декабря, 2019, 14:19

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Реализация закона обеспечит усовершенствование процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот законопроект будет способствовать более эффективному использованию уже выделенных земельных участков, позволит не выводить из пользования земли другого назначения для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), уменьшить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств.