 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об использовании земель обороны

Зеленский подписал закон об использовании земель обороны


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны"

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Реализация закона обеспечит усовершенствование процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот законопроект будет способствовать более эффективному использованию уже выделенных земельных участков, позволит не выводить из пользования земли другого назначения для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), уменьшить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

3 декабря, 2019 вторник

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать