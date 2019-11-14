Рада приняла размещение средств навигации на землях обороны
14 ноября, 2019, 17:09
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0855 о внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" по повышению эффективности использования выделенных земельных участков
Соответствующее решение поддержали 334 нардепа, передает Еспресо.TV .
Соответственно, статью 4 вышеуказанного закона дополнили формулировкой о том, что земли обороны, предназначенные для размещения воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций ВСУ могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения.
Парламент разрешил устанавливать такие средства на территории воинских частей. Отмечается, что речь идет о средствах, принадлежащих подразделениям гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.
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