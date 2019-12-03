Зеленский подписал указ об обеспечении прав людей с инвалидностью

3 декабря, 2019, 16:33

Данный указ №875 размещен на сайте президента.

Как отмечается, с целью содействия созданию условий для реализации лицами с инвалидностью гарантированных им прав и свобод, повышения уровня доступности для таких лиц социальных, медицинских, образовательных и других услуг, создания беспрепятственной среды президент постановил Кабмину разработать в установленном порядке вопросы:

создания благоприятных условий жизнедеятельности для людей с инвалидностью, прежде всего детей с инвалидностью, в том числе путем увеличения размера пенсии и государственной социальной помощи;

обеспечения доступности услуг системы раннего вмешательства для детей раннего возраста с нарушениями развития или риском возникновения таких нарушений, в том числе о порядке финансового обеспечения предоставления таких услуг;

введения корректирующего коэффициента к тарифу на медицинское обслуживание лица с инвалидностью;

учета потребностей лиц с инвалидностью в изделиях медицинского назначения и лекарственных средствах при реализации программы "доступные лекарства";

определения перечня медицинских услуг, связанных с предоставлением лицам с инвалидностью услуг по медицинской реабилитации, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по программе медицинских гарантий;

упрощения механизмов предоставления государственной помощи общественным объединениям лиц с инвалидностью, основанным ими предприятиям, а также субъектам хозяйствования, которые обратились в соответствующие органы с целью создания рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;

продления действия льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки товаров и услуг, которые непосредственно изготавливаются предприятиями и организациями общественных организаций лиц с инвалидностью, основанных общественными организациями лиц с инвалидностью и являщихся их собственностью;

осуществления мер, связанных с обеспечением доступности для маломобильных групп населения объектов улично-дорожного пространства.

поэтапного оснащения железнодорожных вокзалов, станций и полустанков подъемными платформами (механизмами) для помощи лицам, передвигающимся на креслах колесных и другим маломобильным группам населения при посадке в пассажирский вагон и высадке из него, а также тактильными, визуальными и другими элементами доступности, в том числе аудиопоказателями, согласно государственным строительным нормам, стандартам и правилам;

обеспечения осуществления эффективного контроля соблюдения экспертными организациями, осуществляющими экспертизу проектной документации на строительство, специалистами-экспертами, которые имеют соответствующие квалификационные сертификаты, исполнителями проектных и строительных работ требований законодательства, государственных норм, стандартов, строительных норм и правил доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, усиления ответственности за нарушение таких требований;

создание условий для осуществления экстренного вызова лицами с инвалидностью, в том числе лицами с нарушением речи и/или слуха, служб экстренных вызовов.

Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить совершенствование законов о возможности внеочередного обслуживания лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению, а также внеочередного пропуска указанных лиц через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории и с таких территорий.

Также Кабмин должен обеспечить проведение анализа доступности национальных электронных информационных ресурсов для пользователей из числа лиц с инвалидностью, в том числе с нарушениями зрения или слуха, учет потребностей таких пользователей при разработке и совершенствовании программного обеспечения с целью создания условий для получения ими соответствующих услуг в электронном виде.