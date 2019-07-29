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Espreso.tvОбществоВ правительстве предлагают оборудовать пляжи пандусами и спусками

В правительстве предлагают оборудовать пляжи пандусами и спусками


фото: dumskaya
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обустраивать на пляжах спуски в воду и удобные пандусы, чтобы могли плавать люди с инвалидностью, пожилые люди, родители с маленькими детьми

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, сегодня большинство пляжей в Украине не обустроены банальными удобствами - раздевалками, туалетами, душевыми.

"Сейчас рассматривается предложение обязательно устраивать при их проектировании или реконструкции специально оборудованные спуски в воду и удобные пандусы, оборудованы дорожки, отдельные зоны для безопасного купания, где могли бы плавать люди с инвалидностью, пожилые люди, родители с маленькими детьми. И другие удобства для людей с инвалидностью и других маломобильных групп ", - предлагает он

Парцхаладзе напомнил, что с 1 апреля вступил в силу новый ДБН "инклюзивность зданий и сооружений", который ввел создание обязательного безбарьерной пространства во всех общественных местах.

"В новом ДБН по благоустройству хотим прописать эти и другие конкретные требования к обустройству таких доступных удобств на пляжах, чтобы комфортно было каждому", - добавил он.

 

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