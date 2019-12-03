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Espreso.tvОбществоВопрос военного сбора рассмотрят при разработке налоговой реформы, - Маркарова

Вопрос военного сбора рассмотрят при разработке налоговой реформы, - Маркарова


фото: kmu.gov.ua
Вопрос продления или отмены военного сбора рассмотрят при разработке налоговой реформы

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Отмена или продление военного сбора - это один из вопросов, который будет рассматриваться во время подготовки комплексной налоговой реформы", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

При этом министр отметила, что это причины введения налога остаются актуальными.

"Наши расходы на оборону и безопасность остаются высокими - 3% и 5,4% от ВВП соответственно, поэтому причины введения налога до сих пор актуальны", - отметила Маркарова.

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