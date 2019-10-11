В Раду подали два законопроекта об отмене военного сбора
11 октября, 2019, 13:33
В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора
Автором обоих проектов (№ 2252 № 2253 ) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет.
Один из них предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный, чтобы отменить 1,5% налога, удерживаемого с доходов граждан.
Отметим, военный сбор ввели в августе 2014 года для финансирования военных расходов. Он регулируется законом. Налог поступает в общий фонд государственного бюджета.
Изначально планировалось, что налог будет действовать до 1 января 2015 года.
Граждане ежегодно платят 20 млрд грн военного сбора, а всего с 2014-го они заплатили 69,5 млрд грн.
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