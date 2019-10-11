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Espreso.tvОбществоВ Раду подали два законопроекта об отмене военного сбора

В Раду подали два законопроекта об отмене военного сбора


фото: rada.gov.ua
В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора

Автором обоих проектов (№ 22522253 ) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет.

Один из них предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный, чтобы отменить 1,5% налога, удерживаемого с доходов граждан.

Отметим, военный сбор ввели в августе 2014 года для финансирования военных расходов. Он регулируется законом. Налог поступает в общий фонд государственного бюджета.

Изначально планировалось, что налог будет действовать до 1 января 2015 года.

Граждане ежегодно платят 20 млрд грн военного сбора, а всего с 2014-го они заплатили 69,5 млрд грн.

 

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