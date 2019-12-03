В "Динамо" перешел форвард сборной Бельгии

3 декабря, 2019, 16:09

Киевское "Динамо" подписало контракт с нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

19-летний нападающий Ибрагим Каргбго подписал контракт с киевским "Динамо". Футболист является воспитанником английского "Кристал Пэлас", а свой футбольный путь начинал в "Рединге". На профессиональном уровне выступал за бельгийский "Роселар", в составе которого провел 13 матчей. 17 ноября разорвал контракт с клубом.

Каргбо регулярно вызывается в юношеские сборные Бельгии. Сейчас является игроком команды U19, за которую сыграл 7 матчей и забил 1 мяч. Встречался со сборной Украины в элит-раунде к ЧЕ-2019 (U19), когда команда Сергея Нагорняка одержала победу - 5:2, однако ни "желто-синие", ни бельгийцы к финальную часть тогда не вышли.