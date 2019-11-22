Сельский клуб впервые в истории подписал легионера
22 ноября, 2019, 15:46
Исландский хавбек Арни Вильхьяльмссон подписал контракт с коваливским "Колосом", это первый легионер в истории клуба
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
Атакующий исландский полузащитник Арни Вильхьяльмссон продолжит карьеру в коваливском "Колосе". С 25-летним исландцем подписан контракт до конца сезона 2020/21. Хавбек будет выступать под 77-м номером.
Это первый иностранец в истории клуба с Коваливки.
Бывший игрок одесского "Черноморца" расторг контракт с польской "Термаликой" в сентябре и два месяца оставался свободным агентом. Тransfermarkt оценивает игрока в 175000 евро.
- В октябре украинский защитник Евгений Хачериди мог перейти в коваливский "Колос" , который был готов платить футболисту зарплату в размере $ 30 тыс.
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