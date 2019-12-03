3 декабря, 2019, 21:13

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что дискуссии по расширению нормандского формата не проводятся

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщили в МИД РФ, вопрос расширения формата не обсуждался ни на одном уровне.

"Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как всегда, имели в виду дискуссии в соцсетях", - сообщили в министерстве.