В МИД РФ отрицают дискуссии по расширению "нормандского" формата
3 декабря, 2019, 21:13
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что дискуссии по расширению нормандского формата не проводятся
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщили в МИД РФ, вопрос расширения формата не обсуждался ни на одном уровне.
"Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как всегда, имели в виду дискуссии в соцсетях", - сообщили в министерстве.
- В Госдепе США сообщили о дискуссии по расширению нормандского формата.
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