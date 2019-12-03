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Espreso.tvОбществоВ МИД РФ отрицают дискуссии по расширению "нормандского" формата

В МИД РФ отрицают дискуссии по расширению "нормандского" формата

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что дискуссии по расширению нормандского формата не проводятся

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщили в МИД РФ, вопрос расширения формата не обсуждался ни на одном уровне.

"Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как всегда, имели в виду дискуссии в соцсетях", - сообщили в министерстве.

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