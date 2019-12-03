В Госдепе США сообщили о дискуссии по расширению нормандского формата
3 декабря, 2019, 19:27
Продолжаются дискуссии о возможности расширения нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе
Об этом во время выступления в Сенате заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл, сообщает РБК-Украина.
"У меня нет ответа. В этом отношении мы очень близки с Германией и Францией, мы также говорили с Великобританией. Мы очень вовлечены в этот процесс. Идут дискуссии о расширении нормандского формата, мы будем держать вас в курсе", - отметил он.
Вместе с тем Хейл не уточнил, идет ли речь о присоединении к формату США.
- Напомним, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.
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