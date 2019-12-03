В Госдепе США сообщили о дискуссии по расширению нормандского формата

3 декабря, 2019, 19:27

Продолжаются дискуссии о возможности расширения нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом во время выступления в Сенате заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл, сообщает РБК-Украина.

"У меня нет ответа. В этом отношении мы очень близки с Германией и Францией, мы также говорили с Великобританией. Мы очень вовлечены в этот процесс. Идут дискуссии о расширении нормандского формата, мы будем держать вас в курсе", - отметил он.

Вместе с тем Хейл не уточнил, идет ли речь о присоединении к формату США.