В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал
3 декабря, 2019, 16:14
Во вторник, 3 ноября, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Решается вопрос об эвакуации пассажиров и сотрудников.
Напомним, за 10,5 месяца 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства по ложным сообщениям о заминировании.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-