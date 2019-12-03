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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал


фото: rfe
Во вторник, 3 ноября, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Решается вопрос об эвакуации пассажиров и сотрудников.

Напомним, за 10,5 месяца 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства по ложным сообщениям о заминировании.

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