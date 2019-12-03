Украинцам выплатили задолженность за больничные и декретные, - Фонд соцстрахования

3 декабря, 2019, 13:58

Перед гражданами погасили задолженность по больничным, выплатам по беременности и родам и другим выплатам, которые контролируются Фондом социального страхования

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года", - говорится в сообщении фонда.

Там отмечают, что большая часть средств - это задолженность государства по выплате больничных, которая составила 538,9 млн грн.

В фонде отмечают, что выплата стала возможной после того, как правительство приняло решение об изменении бюджета Фонда социального страхования на 2019 год.