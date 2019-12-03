Украинцам выплатили задолженность за больничные и декретные, - Фонд соцстрахования
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года", - говорится в сообщении фонда.
Там отмечают, что большая часть средств - это задолженность государства по выплате больничных, которая составила 538,9 млн грн.
В фонде отмечают, что выплата стала возможной после того, как правительство приняло решение об изменении бюджета Фонда социального страхования на 2019 год.
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Напомним, Фонд социального страхования Украине 20 ноября приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.
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