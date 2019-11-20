Выплаты больничных и декретных в Украине приостановили. В Фонде соцстрахования кивают на бюрократию

20 ноября, 2019, 16:31

Фонд социального страхования Украины приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ на сайте.

"20 ноября 2019 года Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда ", - говорится в сообщении.

В Пресс-службе отметили, что расходы на материальное обеспечение были исчерпаны 19 ноября. ФССУ имеет средства для продолжения выплат, однако с 20 ноября до внесения изменений в годовой бюджет он не имеет права их перечислять.

"По состоянию на сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд грн, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн", - добавили в фонде.

В ФССУ обвинили в прекращении выплат бюрократию.

"Ситуация недопустима, фактически выплаты остановлено из-за бюрократических причин. [...] Бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам. Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и сегодня к вынужденной полной остановке выплат по этому направлению ", - отметили в фонде.